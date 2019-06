Кириос себе во время матча: «Конечно, если до трех утра играть в FIFA – на что ты рассчитывал?»

39-я ракетка мира в характерной манере провел стартовый матч на турнире в Queen’s Club против .

Чемпион Акапулько получил предупреждение за неспортивное поведение, когда в конце первого сета решил, что соперник не попал второй подачей.

«Ты че, прикалываешься? – обратился 24-летний австралиец к судье на вышке Фергюсу Мерфи. – Мяч был на километр в ауте. В натуре. Ты что творишь? Ну реально, чем ты там наверху занимаешься? Это просто абсурд, братан, ты прикалываешься. Я отказываюсь так играть. Ну серьезно. Аут был гигантский. Какого черта? Это просто бред. Реальный бред. И шапка у тебя идиотская, кстати. Даже солнца нет».

Gettyimages.ru/Alex Pantling

«Мяч был вот настолько в ауте, – продолжил Кириос после очередного розыгрыша. – Я сваливаю. Я не собираюсь тут выкладываться на все сто, когда линейные ломают игру. Я не хочу так играть. А потом еще спрашивают, чего это я не стараюсь в половине случаев. Сет уже закончился – буквально: он дал двойную. Почему я до сих пор тут при 5:5? Это просто абсурд».

В конце второго сета Кириос переключился на себя, когда не смог выполнить свечу: «Такой лентяй, да сделай что-нибудь. Просто мешок. Конечно, если до трех утра играть в FIFA – на что ты рассчитывал?».

Кириос выиграл матч, перенесенный со вчера, 7:6, 6:3 и через несколько часов вышел на второй – против финалиста Штутгарта Феликса Оже-Альяссима.

Болельщикам 18-летнего канадца, перед разминкой крикнувшим ему: «Вперед, Феликс! Ты можешь!» – австралиец, повернувшись на скамейке, ответил: «Да, это правда».

A bit of pre-match audience participation with @NickKyrgios 😂 #QueensTennis pic.twitter.com/ANkOmh43bV

В середине первого сета Кириос также поправил линейного, засчитавшего аут от непринятой подачи Оже-Альяссима на его геймболе.

Nice touch of sportsmanship from @NickKyrgios... Calls a serve in and gives Felix the point 🙌#QueensTennis pic.twitter.com/V7gwzHmUnx