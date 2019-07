15-летняя Гауфф отыграла 2 матчбола и стала самой молодой за 28 лет теннисисткой в 1/8 финала «Уимблдона»

15-летняя американка Кори Гауфф (Q), в третьем круге «Уимблдона» обыгравшая чемпионку Лугано Полону Герцог 3:6, 7:6, 7:5, во втором сете отыграла два матчбола и стала самой молодой участницей 1/8 финала британского «Шлема» после Дженнифер Каприати в 1991-м.

