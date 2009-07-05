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15-летняя Гауфф отыграла 2 матчбола и стала самой молодой за 28 лет теннисисткой в 1/8 финала «Уимблдона»

Теги видео Уимблдон WTA Дженнифер Каприати Полона Герцог статистика Кори Гауфф Теннис

15-летняя американка Кори Гауфф (Q), в третьем круге «Уимблдона» обыгравшая чемпионку Лугано Полону Герцог 3:6, 7:6, 7:5, во втором сете отыграла два матчбола и стала самой молодой участницей 1/8 финала британского «Шлема» после Дженнифер Каприати в 1991-м.

За всю историю «Уимблдона» Гауфф – четвертая самая молодая теннисистка в 1/8 финала. В понедельник она сыграет с Симоной Халеп, сыгравшей свой первый профессиональный турнир, когда Гауфф было два.

Неделю назад 15-летняя Гауфф писала школьную контрольную, а сегодня вышла в 1/8 финала «Уимблдона»

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