15-летняя Гауфф отыграла 2 матчбола и стала самой молодой за 28 лет теннисисткой в 1/8 финала «Уимблдона»

15-летняя американка Кори Гауфф (Q), в третьем круге «Уимблдона» обыгравшая чемпионку Лугано Полону Герцог 3:6, 7:6, 7:5, во втором сете отыграла два матчбола и стала самой молодой участницей 1/8 финала британского «Шлема» после Дженнифер Каприати в 1991-м.

The comeback kid – and then some! 👏



15-year-old @CocoGauff’s irresistible run at #Wimbledon continues, rallying from a set down to defeat Polona Hercog 3-6, 7-6(7), 7-5 pic.twitter.com/bS79tUkMwG — Wimbledon (@Wimbledon) 5 июля 2019 г.

За всю историю «Уимблдона» Гауфф – четвертая самая молодая теннисистка в 1/8 финала. В понедельник она сыграет с Симоной Халеп, сыгравшей свой первый профессиональный турнир, когда Гауфф было два.

Неделю назад 15-летняя Гауфф писала школьную контрольную, а сегодня вышла в 1/8 финала «Уимблдона»