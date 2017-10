Дель Потро выиграл первый титул в сезоне и еще может попасть на итоговый турнир

19-я ракетка мира Хуан Мартин дель Потро в финале турнира в Стокгольме обыграл Григора Димитрова (6:4, 6:2), завоевав 20-й титул в карьере (второй подряд – в Стокгольме) и первый в сезоне.

29-летний аргентинец взял у 26-летнего болгарина реванш за поражения, случившиеся ранее в этом сезоне в Пекине и Цинциннати, и довел общий счет личного противостояния до 6-2.

Димитров практически гарантировал себе дебют на итоговом турнире ATP в следующем месяце, в то время как дель Потро может отобраться туда в случае успешных выступлений на двух оставшихся турнирах, которые пройдут в Базеле и Париже.

