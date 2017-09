Андерсон стал самым нерейтинговым финалистом US Open

32-я ракетка мира Кевин Андерсон (28), на US Open обыгравший Пабло Каррено-Бусту (12) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, впервые вышел в финал «Большого шлема».

31-летний Андерсон стал самым нерейтинговым одиночным финалистом американского «Шлема» за все время существования рейтинга ATP (с 1973-го), первым представителем ЮАР в финале «Шлема», а также первым за 18 лет финалистом «Шлема», ранее выступавшим в студенческом чемпионате США (после Тодда Мартина на US Open-1999).

Уроженец Йоханнесбурга Андерсон вышел в дебютный финал на своем 34-м «Шлеме» и стал самым высоким финалистом «Шлема» в Открытой эре (203 см).

