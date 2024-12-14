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Алькарас о семье: «Мы жили без роскоши и излишеств, но у меня было замечательное детство»

Карлос Алькарас рассказал, каким было его детство.

Он объяснил, почему своей выставкой хочет привлечь внимание к проблемам детей, которые живут в неблагоприятных условиях.

«Я вспоминаю детство с особой теплотой, потому что до сих пор дружу с ребятами, с которыми познакомился в местном клубе. Когда я с ними, то вспоминаю те моменты, когда был беззаботно счастлив.

Кажется невероятным, что я так далеко зашел. Я не думал, что у меня получится, хотя и стремился к этому. Я не представлял, что окажусь рядом со всеми своими кумирами и сделаю все, что наметил. Я мечтал стать одним из лучших в мире, но в те времена я бы в это не поверил.

Мы жили без роскоши и излишеств, но у меня было замечательное детство. Именно мелочи имеют значение. Я из обыкновенной семьи, у которой было все необходимое. Я жил обычной жизнью в окружении очень любящих людей. И мне нужно было не так уж много, чтобы чувствовать себя особенным. Теперь мы здесь, чтобы внести свою лепту».

Опубликовала: Любовь Энина
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