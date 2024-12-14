Медведев, Хуркач, Фриц снялись с выставочного турнира в Абу-Даби, Крейчикову заменит Халеп
Даниил Медведев не сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби.
Также с соревнований снялись Хуберт Хуркач, Тэйлор Фриц и Барбора Крейчикова.
Их заменят Денис Шаповалов, Александр Шевченко, Джордан Томпсон и Симона Халеп.
Сообщается, что изменения произошли «в связи с непредвиденными личными причинами и непреодолимыми обстоятельствами, такими как травмы».
Матчи World Tennis League пройдут 19-22 декабря.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм WTL
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