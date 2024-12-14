Мирра Андреева о тренировке с Касаткиной: «Сегодня у меня были флешбэки из Нинбо»
Мирра Андреева потренировалась в Барселоне с Дарьей Касаткиной.
«Ребята, сегодня у меня были флешбэки из Нинбо 🥲😅», – подписала фото с тренировки Андреева.
Андреева проиграла Касаткиной в финале турнира в Китае, упустив брейк в решающем сете (0:6, 6:4, 4:6). Во время церемонии награждения Андреева заплакала, и Касаткина ее поддержала.
Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Андреевой
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