Мирра Андреева о тренировке с Касаткиной: «Сегодня у меня были флешбэки из Нинбо»

Мирра Андреева потренировалась в Барселоне с Дарьей Касаткиной.

«Ребята, сегодня у меня были флешбэки из Нинбо 🥲😅», – подписала фото с тренировки Андреева.

Андреева проиграла Касаткиной в финале турнира в Китае, упустив брейк в решающем сете (0:6, 6:4, 4:6). Во время церемонии награждения Андреева заплакала, и Касаткина ее поддержала.

Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной