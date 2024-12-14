В Мурсии открылась выставка, посвященная Алькарасу

В Мурсии открылась выставка, организованная фондом Карлоса Алькараса.

Выставка «Ноги на земле: в движении ради детей» рассказывает о детстве и карьере Алькараса . Там представлены трофеи, ракетки, форма и другие вещи испанца, а также фото из его личного архива. Кроме того, в экспозиции есть, например, сетка «Уимблдона »-2023 и подписанные ракетки Новака Джоковича , Рафаэля Надаля и Роджера Федерера .

Цель выставки – подчеркнуть, насколько важно, чтобы у всех детей были равные возможности, и привлечь внимание к проблемам детей, живущих в неблагоприятных условиях.

Алькарас пришел на выставку вместе с семьей и поучаствовал в символическом перерезании ленточки.

Выставка продлится до 15 февраля, вход на нее бесплатный.

Фото: твиттер Германа Р. Абриля.