В Мурсии открылась выставка, посвященная Алькарасу
В Мурсии открылась выставка, организованная фондом Карлоса Алькараса.
Выставка «Ноги на земле: в движении ради детей» рассказывает о детстве и карьере Алькараса. Там представлены трофеи, ракетки, форма и другие вещи испанца, а также фото из его личного архива. Кроме того, в экспозиции есть, например, сетка «Уимблдона»-2023 и подписанные ракетки Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
Цель выставки – подчеркнуть, насколько важно, чтобы у всех детей были равные возможности, и привлечь внимание к проблемам детей, живущих в неблагоприятных условиях.
Алькарас пришел на выставку вместе с семьей и поучаствовал в символическом перерезании ленточки.
Выставка продлится до 15 февраля, вход на нее бесплатный.
Фото: твиттер Германа Р. Абриля.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: AS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем