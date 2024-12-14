Алькарас о том, что подарил бы Джоковичу: «Хороший испанский хамон»
Карлос Алькарас предположил, какие новогодние подарки мог бы сделать теннисистам.
Яннику Синнеру: «Я мог бы подарить ему новые лыжные ботинки или что-то еще для катания».
Новаку Джоковичу: «Сложный вопрос. Думаю, хороший испанский хамон».
Рафаэлю Надалю: «Несколько бутылок хорошего вина. Или набор клюшек для гольфа».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Tennis Channel
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