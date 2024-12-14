Алькарас о том, что подарил бы Джоковичу: «Хороший испанский хамон»

Карлос Алькарас предположил, какие новогодние подарки мог бы сделать теннисистам.

Яннику Синнеру : «Я мог бы подарить ему новые лыжные ботинки или что-то еще для катания».

Новаку Джоковичу : «Сложный вопрос. Думаю, хороший испанский хамон».

Рафаэлю Надалю : «Несколько бутылок хорошего вина. Или набор клюшек для гольфа».