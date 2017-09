31-летний Андерсон впервые вышел в полуфинал «Шлема»

32-я ракетка мира Кевин Андерсон (28) в четвертьфинале US Open обыграл хозяина кортов Сэма Куэрри (17) 7:6, 6:7, 6:3, 7:6.

Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

31-летний южноафриканец, с прошлого года перенесший травмы колена, плеча, голеностопа, паха, локтя и бедра, в начале сезона опускался на 80-е место рейтинга, а сегодня стал первым за 14 лет представителем ЮАР в полуфинале «Шлема» (после Уэйна Феррейры на Australian Open-2003).

В пяти проведенных в Нью-Йорке матчах Андерсон выполнил 92 эйса (лидер турнира по этому показателю) и теперь за место в финале сыграет с другим дебютантом стадии Пабло Каррено-Бустой (12), у которого выиграл обе предыдущих встречи (одну – в этом году).

