Тиафу не пожал руку судье после матча второго круга на «Мастерсе» в Торонто

12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу не пожал руку судье на турнире в Торонто.

Во втором круге он обыграл Есуки Ватануки со счетом 1:6, 7:5, 7:6(5).

По ходу встречи американец получил предупреждение за затяжку времени, а затем – штраф за нецензурную лексику.

После матча Тиафу подошел к Фергусу Мерфи и протянул руку для рукопожатия, но тут же ее отдернул.