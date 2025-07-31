Тиафу не пожал руку судье после матча второго круга на «Мастерсе» в Торонто
12-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу не пожал руку судье на турнире в Торонто.
Во втором круге он обыграл Есуки Ватануки со счетом 1:6, 7:5, 7:6(5).
По ходу встречи американец получил предупреждение за затяжку времени, а затем – штраф за нецензурную лексику.
После матча Тиафу подошел к Фергусу Мерфи и протянул руку для рукопожатия, но тут же ее отдернул.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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