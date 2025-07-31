Хачанов второй раз в сезоне вышел в четвертый круг «Мастерса»

16-я ракетка мира Карен Хачанов прошел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто.

Он обыграл 114-ю ракетку мира Эмилио Наву со счетом 6:7(6), 6:4, 6:1.

Для россиянина это второй выход в 1/8 финала «Мастерса» в этом сезоне – ранее он доходил до этой стадии в Риме.

Дальше Хачанов сыграет с победителем пары Каспер Рууд – Нуну Боржес .