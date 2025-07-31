Хачанов второй раз в сезоне вышел в четвертый круг «Мастерса»
16-я ракетка мира Карен Хачанов прошел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто.
Он обыграл 114-ю ракетку мира Эмилио Наву со счетом 6:7(6), 6:4, 6:1.
Для россиянина это второй выход в 1/8 финала «Мастерса» в этом сезоне – ранее он доходил до этой стадии в Риме.
Дальше Хачанов сыграет с победителем пары Каспер Рууд – Нуну Боржес.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости