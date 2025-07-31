Сегодня день рождения Виктории Азаренко

31 июля исполняется 36 лет Виктории Азаренко.

Профессионал с 2003-го, Азаренко обладательница 21 титула уровня WTA, в том числе двух – «Большого шлема»: Australian Open-2012 и 2013. На всех «Шлемах» Азаренко играла как минимум в полуфинале, на US Open трижды – в финале.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в одиночке, чемпионка – в миксте c Максом Мирным . Чемпионка двух «Шлемов» в миксте.

После первой победы на Australian Open возглавила мировой рейтинг и всего провела в качестве первой ракетки мира 51 неделю (13-й показатель в истории).

В декабре 2016-го она родила сына Лео, после чего вернулась в тур. Сейчас она занимает 95-ю строчку рейтинга WTA.