Монреаль (WTA). Швентек, Анисимова, Киз, Рыбакина, Осака, Таусон вышли в 4-й круг, Мирра Андреева, Кудерметова, Калинская, Наварро, Касаткина, Пегула выбыли
Мирра Андреева проиграла Маккартни Кесслер в третьем круге в Монреале.
Вероника Кудерметова уступила Коко Гауфф.
Сетка турнира здесь.
Omnium Banque Nationale présenté par Rogers
Монреаль, Канада
27 июля – 6 августа 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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