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Синнер тренируется с Берреттини в Монте-Карло

Янник Синнер тренируется с соотечественником Маттео Берреттини в Монако.

Первая ракетка мира готовится к «Мастерсу» в Цинциннати, который пройдет с 7 по 18 августа. Ему предстоит защита титула.

Берреттини снялся с турнира в США и продолжает восстановление. Он планирует вернуться к US Open.

«Шаг за шагом вместе с лучшим», – написал Маттео в соцсети.

15 лучших матчей, которые я видел за 15 лет работы в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Маттео Берреттини
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