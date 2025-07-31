Синнер тренируется с Берреттини в Монте-Карло
Янник Синнер тренируется с соотечественником Маттео Берреттини в Монако.
Первая ракетка мира готовится к «Мастерсу» в Цинциннати, который пройдет с 7 по 18 августа. Ему предстоит защита титула.
Берреттини снялся с турнира в США и продолжает восстановление. Он планирует вернуться к US Open.
«Шаг за шагом вместе с лучшим», – написал Маттео в соцсети.
15 лучших матчей, которые я видел за 15 лет работы в теннисе
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Маттео Берреттини
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