Чжу Линь – первая китаянка в 1/8 финала турнира в Монреале с 2012 года

31-летняя Чжу Линь вышла в четвертый круг турнира в Монреале.

Она обыграла 64-ю ракетку мира Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2.

Чжу Линь стала первой представительницей Китая, достигшей этой стадии с 2012 года – тогда в 1/8 финала в Монреале играла Ли На .

На уровне канадских тысячников последней китаянкой в 1/8 финала была Циньвэнь Чжэн – она прошла в четвертый круг в Торонто-2022.