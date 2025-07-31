Чжу Линь – первая китаянка в 1/8 финала турнира в Монреале с 2012 года
31-летняя Чжу Линь вышла в четвертый круг турнира в Монреале.
Она обыграла 64-ю ракетку мира Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2.
Чжу Линь стала первой представительницей Китая, достигшей этой стадии с 2012 года – тогда в 1/8 финала в Монреале играла Ли На.
На уровне канадских тысячников последней китаянкой в 1/8 финала была Циньвэнь Чжэн – она прошла в четвертый круг в Торонто-2022.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
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