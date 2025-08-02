Торонто (ATP). Зверев, Хачанов, Рублев, Фриц, Шелтон, Тиафу, Рууд, Серундоло, Давидович-Фокина вышли в 4-й круг, Медведев, Музетти, Фис выбыли
Даниил Медведев уступил Алексею Попырину в третьем круге в Торонто.
Карен Хачанов обыграл Эмилио Наву.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open Presented by Rogers
Торонто, Канада
27 июля – 7 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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