  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Куэрри о новом формате «Мастерса» в Торонто: «Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге»
5

Куэрри о новом формате «Мастерса» в Торонто: «Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге»

Экс-11-я ракетка мира Сэм Куэрри раскритиковал новый формат «Мастерса» в Торонто.

«Игрокам это не нравится, болельщикам тоже. Сейчас, особенно в Торонто, когда снялись Алькарас, Джокович, Синнер и другие, мы видим турнир без главных звезд. Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге.

Я уверен, что некоторые игроки – да. Наверняка Зверев, Фриц, Музетти или Шелтон говорят себе: «Я могу выиграть в этом году». Но все это будет тянуться вечно. Турнир в Цинциннати начнется, пока Торонто все еще будет идти. Плюс, в Канаде был только один раунд квалификации – такого никогда раньше не было».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
logoТэйлор Фриц
logoБен Шелтон
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoСэм Куэрри
logoCanadian Open
logoАлександр Зверев
logoЛоренцо Музетти
logoATP
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Осака о том, почему подача – ее главное оружие: «Я просто выросла в эпоху Серены. Она могла проигрывать 0:40 и сделать четыре эйса подряд»
3сегодня, 09:27
Таусон о сравнениях с Возняцки: «У нас очень разные стили игры, поэтому я не чувствовала давления»
2сегодня, 08:39
Рублев об отношениях с Фернандо Висенте: «Он часть моей семьи и навсегда ей останется»
3сегодня, 07:58
Рублев о том, что был в двух очках от поражения в матче с Давидовичем-Фокина: «Думал, что проиграю 6:7, 4:6»
5сегодня, 07:13
Горные лыжи, крем и морковка – какого теннисиста мы загадали?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Шелтон одержал 100-ю победу на уровне тура
сегодня, 05:59
Фриц собрал четвертьфиналы на всех «Мастерсах»
5сегодня, 05:01
Торонто (ATP). Рублев, Фриц, Шелтон, Де Минаур, Хачанов, Зверев, Попырин, Микельсен вышли в четвертьфинал
176сегодня, 04:55
Шелтон и Коболли поспорили после матча в Торонто
2сегодня, 04:41Фото
Свитолина впервые с 2019-го вышла в 1/4 финала канадского тысячника
1сегодня, 04:32
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30