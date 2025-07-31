Куэрри о новом формате «Мастерса» в Торонто: «Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге»
Экс-11-я ракетка мира Сэм Куэрри раскритиковал новый формат «Мастерса» в Торонто.
«Игрокам это не нравится, болельщикам тоже. Сейчас, особенно в Торонто, когда снялись Алькарас, Джокович, Синнер и другие, мы видим турнир без главных звезд. Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге.
Я уверен, что некоторые игроки – да. Наверняка Зверев, Фриц, Музетти или Шелтон говорят себе: «Я могу выиграть в этом году». Но все это будет тянуться вечно. Турнир в Цинциннати начнется, пока Торонто все еще будет идти. Плюс, в Канаде был только один раунд квалификации – такого никогда раньше не было».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
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