Куэрри о новом формате «Мастерса» в Торонто: «Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге»

Экс-11-я ракетка мира Сэм Куэрри раскритиковал новый формат «Мастерса» в Торонто.

«Игрокам это не нравится, болельщикам тоже. Сейчас, особенно в Торонто, когда снялись Алькарас , Джокович , Синнер и другие, мы видим турнир без главных звезд. Нет никакого энтузиазма вокруг турнира. Как болельщик, я не в восторге.

Я уверен, что некоторые игроки – да. Наверняка Зверев , Фриц , Музетти или Шелтон говорят себе: «Я могу выиграть в этом году». Но все это будет тянуться вечно. Турнир в Цинциннати начнется, пока Торонто все еще будет идти. Плюс, в Канаде был только один раунд квалификации – такого никогда раньше не было».