Маррей поправил журналиста, проигнорировавшего достижения женщин в теннисе

Первая ракетка мира Энди Маррей в среду после поражения на «Уимблдоне» от Сэма Куэрри на послематчевой пресс-конференции поправил журналиста, назвавшего Куэрри «первым с 2009-го игроком из США в полуфинале «Шлема».

30-летний Маррей, известный своей активной позицией по вопросам равенства полов, не дослушав вопрос, сказал: «Игрок мужского пола».

Andy Murray may have lost, but nothing got past him post-match...#Wimbledon pic.twitter.com/Uniks77WKu