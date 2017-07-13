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    Маррей поправил журналиста, проигнорировавшего достижения женщин в теннисе

    Теги Энди Маррей видео Уимблдон ATP WTA

    Первая ракетка мира Энди Маррей в среду после поражения на «Уимблдоне» от Сэма Куэрри на послематчевой пресс-конференции поправил журналиста, назвавшего Куэрри «первым с 2009-го игроком из США в полуфинале «Шлема».

    30-летний Маррей, известный своей активной позицией по вопросам равенства полов, не дослушав вопрос, сказал: «Игрок мужского пола».

    Напомним, в прошлом году после своей второй олимпийской победы Маррей в аналогичном стиле поправил репортера BBC, назвавшего его «первым человеком, выигравшим два теннисных золота».

    «Все говорили, что здесь свеча не пройдет». Энди Маррей слушает только себя

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