Маррей поправил журналиста, проигнорировавшего достижения женщин в теннисе

Первая ракетка мира Энди Маррей в среду после поражения на «Уимблдоне» от Сэма Куэрри на послематчевой пресс-конференции поправил журналиста, назвавшего Куэрри «первым с 2009-го игроком из США в полуфинале «Шлема».

30-летний Маррей, известный своей активной позицией по вопросам равенства полов, не дослушав вопрос, сказал: «Игрок мужского пола».

Andy Murray may have lost, but nothing got past him post-match...#Wimbledon pic.twitter.com/Uniks77WKu — Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2017 г.

Напомним, в прошлом году после своей второй олимпийской победы Маррей в аналогичном стиле поправил репортера BBC, назвавшего его «первым человеком, выигравшим два теннисных золота».

«Все говорили, что здесь свеча не пройдет». Энди Маррей слушает только себя