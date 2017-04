Марии Шараповой исполняется 30 лет

Сегодня 30 лет исполняется самой титулованной российской теннисистке Марии Шараповой. Резидент США с 1994-го, Шарапова стала профессионалом в 2001-м и с тех пор выиграла 35 одиночных титулов уровня WTA. Одна из десяти женщин и единственная россиянка-обладательница карьерного Большого Шлема – побед на всех четырех самых престижных теннисных турнирах. В течение 21 недели в разное время была первой ракеткой мира (впервые возглавила рейтинг в августе-2005). Серебряная медалистка Олимпиады-2012.

По количеству титулов «Большого шлема» – у Шараповой их пять – среди действующих игроков она уступает только сестрам Уильямс. На итоговом турнире победила в год своего дебюта в 2004-м. Выигрывала минимум один титул с 2003-го по 2015-й.

В течение 11 лет признавалась Forbes самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, в разное время была рекламным лицом Nike, Prince, Head, Canon, Motorola, Sony Ericsson, Samsung, Tiffany & Co, Land Rover, Porsche, Danone, Tag Heuer и других. Ее 70-миллионных контракт с Nike, заключенный на восемь лет в 2010-м, считается самым крупным в истории женского спорта.

В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована за употребление запрещенного вещества мельдония, обнаруженного у нее во время Australian Open через несколько недель после его запрета. Двухлетняя дисквалификация, вынесенная ей трибуналом ITF, была позднее сокращена Спортивным арбитражным судом до 15 месяцев, поскольку ее вина была признана незначительной, и истекает на следующей неделе. Свой первый матч Шарапова проведет в среду 26 апреля на «Премьере» в Штутгарте, куда получила wild card.

С 2007-го является послом доброй воли ООН. С 2012-го выпускает сладости под собственным брендом Sugarpova. В сентябре выпускает автобиографию.

Фото с праздничной вечеринки Шараповой в Лос-Анджелесе здесь.

The Times Magazine Cover. Out tomorrow in the Times UK🇬🇧 pic.twitter.com/dYtUxsI0nm