Шарапова представила обложку автобиографии

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о работе над автобиографией, которая выйдет в сентябре, и представила ее обложку.

«Я много раз спрашивала себя: зачем я пишу эту книгу?

Отчасти – чтобы рассказать свою историю. Но еще и чтобы понять ее. Мое детство – во многом загадка, даже для меня. Мне всегда задают одни и те же вопросы: как я оказалась там, где оказалась? Как так вышло? Что сложилось, а что – нет? Я известна прежде всего своей стойкостью, способностью продолжать, как бы плохо все ни выглядело. Всем интересно, откуда это взялось и – поскольку каждый хочет воспользоваться своим шансом – как это развить.

У меня на этот вопрос никогда ответа не было. Отчасти потому, что – кто знает? – если копнуть слишком глубоко, можно это качество и потерять. Сейчас я хочу рассказать о своей жизни. Я разговариваю с журналистами, но никогда не говорю им всего, что знаю. Может, настало время открыть двери для новых вопросов, понять, что значил мой путь, и вспомнить, как все начиналось, прежде чем я забуду.

Мне хочется верить, что мы извлекаем уроки из всего: и хорошего, и плохого. Это история о жертвах, которые приходится приносить. Но еще – о девочке, ее папе и их невероятном приключении».

Фото: twitter.com/mariasharapova

Шарапова написала книгу. Что о ней известно?