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Эрика Андреева получила wild card в Майами

Эрика Андреева сыграет на тысячнике в Майами.

Она получила wild card в основную сетку.

Изначально приглашение дали Слоун Стивенс, но она пропустит турнир из-за травмы.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @MichalSamulski
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