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Надаль выложил первое видео в тиктоке

Рафаэль Надаль опубликовал первое видео в тиктоке.

За сутки оно набрало четыре миллиона просмотров.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @rafaelnadal
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