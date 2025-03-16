Руне в матче с Медведевым прервал серию из 7 проигранных полуфиналов
Хольгер Руне обыграл Даниила Медведева и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Датчанин победил в 150-м матче в карьере (при этом у него 91 поражение).
Руне выиграл полуфинал впервые с января 2024-го – у него была серия из семи поражений. Для 21-летнего датчанина этот финал станет 22-м в карьере. Он четвертый раз поборется за титул на «Мастерсах» – его баланс в финалах на турнирах этой категории 1:2.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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