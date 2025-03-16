Руне о победе над Медведевым: «Для меня Даниил – один из самых сложных соперников. Горжусь собой»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Индиан-Уэллс.

Датчанин выиграл полуфинал со счетом 7:5, 6:4.

«Впереди еще много работы, но ощущения потрясающие.

Для меня Даниил – один из самых сложных соперников. Он вел 2:1 в личных встречах. Мы очень хорошо друг друга знаем, часто вместе тренируемся. Было очень сложно.

У меня была правильная тактика, но все равно было очень сложно – потому что он выкладывается, здорово бьет, очень стабилен. Я собой горжусь.

Мне было важно найти правильный темп. К счастью, я прилично работаю ногами – многое могу вытащить.

Мы с тренером составили очень детальный тактический план, который строился на том, с какой скоростью играть, с каких мячей пробивать. Очень многие допускают много ошибок против Даниила, потому что хочется пробить посильнее.

Я горжусь тем, что смог найти правильный темп и собранно провести концовку», – сказал Руне в интервью на корте.