Руне о победе над Медведевым: «Для меня Даниил – один из самых сложных соперников. Горжусь собой»
Датчанин выиграл полуфинал со счетом 7:5, 6:4.
«Впереди еще много работы, но ощущения потрясающие.
Для меня Даниил – один из самых сложных соперников. Он вел 2:1 в личных встречах. Мы очень хорошо друг друга знаем, часто вместе тренируемся. Было очень сложно.
У меня была правильная тактика, но все равно было очень сложно – потому что он выкладывается, здорово бьет, очень стабилен. Я собой горжусь.
Мне было важно найти правильный темп. К счастью, я прилично работаю ногами – многое могу вытащить.
Мы с тренером составили очень детальный тактический план, который строился на том, с какой скоростью играть, с каких мячей пробивать. Очень многие допускают много ошибок против Даниила, потому что хочется пробить посильнее.
Я горжусь тем, что смог найти правильный темп и собранно провести концовку», – сказал Руне в интервью на корте.
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