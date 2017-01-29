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    Федерер выиграл рекордный 18-й «Шлем» на первом турнире после травмы

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль видео Australian Open ATP рекорды

    35-летний Роджер Федерер (17), в финале Australian Open обыгравший Рафаэля Надаля (9) 6:3, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, выиграл свой пятый Открытый чемпионат Австралии, 18-й турнир «Большого шлема» и первый – с «Уимблдона»-2012.

    Федерер, для которого Australian Open стал первым официальным турниром с «Уимблдона», обыграл Надаля в финале «Шлема» впервые почти за десять лет – с «Уимблдона»-2007.

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