Синнер о победе над Оже-Альяссимом в Цинциннати: «Я ждал этого матча, потому что никогда его не побеждал»

Янник Синнер прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Итальянец обыграл Феликса Оже-Альяссима – 6:0, 6:2. Эта первая победа первой ракетки мира в трех матчах против канадца.

– Феликс [Оже-Альяссим] вчера сказал, что сложно выходить на матч, если нет полной уверенности в себе. Ты, будучи первым номером в мире и обладателем «Больших шлемов», когда-то тоже искал веру в себя. Как удавалось это делать против таких игроков, как Джокович?

– Я люблю вызовы и ждал этого матча, потому что никогда его не побеждал. Последний раз мы играли давно (в Цинциннати-2022 – Спортс’’), и я не знал, чего ожидать. Он очень сложный соперник. Сегодня я был сосредоточен, разминка прошла отлично, и я чувствовал себя намного увереннее.

Надо верить в себя против любого соперника. Каждый матч начинается с нуля, и заранее нельзя знать, что произойдет. Иногда старт может быть неидеальным, и это нормально – мы же не машины.

– Вера в работу и любовь к вызовам всегда были частью твоего пути?

– Да. Я просто хочу бросить себе вызов и понять, на что способен. Мне не важны титулы и победы, я хочу выкладываться полностью, чтобы потом сказать: «Я сделал все на 100%». Это требует жертв и усилий, но мне нравится. Конечно, у меня есть жизнь вне тенниса, и я ценю людей вокруг, но иногда приходится чем-то жертвовать, – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.