  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о победе над Оже-Альяссимом в Цинциннати: «Я ждал этого матча, потому что никогда его не побеждал»
0

Синнер о победе над Оже-Альяссимом в Цинциннати: «Я ждал этого матча, потому что никогда его не побеждал»

Янник Синнер прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Итальянец обыграл Феликса Оже-Альяссима – 6:0, 6:2. Эта первая победа первой ракетки мира в трех матчах против канадца. 

– Феликс [Оже-Альяссим] вчера сказал, что сложно выходить на матч, если нет полной уверенности в себе. Ты, будучи первым номером в мире и обладателем «Больших шлемов», когда-то тоже искал веру в себя. Как удавалось это делать против таких игроков, как Джокович?

– Я люблю вызовы и ждал этого матча, потому что никогда его не побеждал. Последний раз мы играли давно (в Цинциннати-2022 – Спортс’’), и я не знал, чего ожидать. Он очень сложный соперник. Сегодня я был сосредоточен, разминка прошла отлично, и я чувствовал себя намного увереннее.

Надо верить в себя против любого соперника. Каждый матч начинается с нуля, и заранее нельзя знать, что произойдет. Иногда старт может быть неидеальным, и это нормально – мы же не машины.

– Вера в работу и любовь к вызовам всегда были частью твоего пути?

– Да. Я просто хочу бросить себе вызов и понять, на что способен. Мне не важны титулы и победы, я хочу выкладываться полностью, чтобы потом сказать: «Я сделал все на 100%». Это требует жертв и усилий, но мне нравится. Конечно, у меня есть жизнь вне тенниса, и я ценю людей вокруг, но иногда приходится чем-то жертвовать, – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
logoCiti Open
logoФеликс Оже-Альяссим
logoНовак Джокович
logoATP
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кудерметова после матча с Линетт: «После победы на «Уимблдоне» с плеч спало огромное давление»
157 минут назад
136-я ракетка мира Атман в матче с Руне одержал вторую подряд победу над топ-10
8сегодня, 06:40
Шелтон одержал 35-ю победу в сезоне
2сегодня, 06:07
Вероника Кудерметова пятый раз вышла в четвертьфинал тысячника
8сегодня, 05:52
Цинциннати (ATP). 1/4 финала. Руне уступил Атману, Синнер разгромил Оже-Альяссима
93сегодня, 05:35
Цинциннати (WTA). Кудерметова, Калинская, Гауфф, Паолини, Грачева, Рыбакина, Соболенко, Швентек вышли в 1/4 финала
75сегодня, 05:33
Цинциннати (ATP). Хачанов снялся с матча со Зверевым, Рублев, Алькарас, Синнер, Шелтон вышли в 1/4 финала
27сегодня, 05:31Live
Калинская недовольна расписанием на тысячнике в Цинциннати: «Как организаторы представляют, что я успею восстановиться, когда я легла спать в 4 утра?»
18вчера, 21:30
Грачева впервые вышла в четвертьфинал тысячника
3вчера, 21:15
Синнер отдал два гейма Оже-Альяссиму и одержал 25-ю подряд победу на харде
7вчера, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото