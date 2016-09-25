Ассоциация мини-футбола России: «Сообщение, что «Спартак-Донецк» будет представлять ДНР, является ошибочным. Клуб зарегистрирован в Ростовской области»

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) прокомментировала ситуацию с мини-футбольным клубом «Спартак-Донецк», который с нового сезона будет выступать в Высшей лиге России.

На официальном сайте клуба была размещена информация о том, что клуб будет представлять Донецкую Народную Республику (ДНР). Позже сообщение об этом было удалено.

Прошлый сезон команда провела в чемпионате ДНР, а домашние матчи «Спартак» проводил в Донецке. Президент клуба Юрий Сироватко является министром юстиции ДНР.

«Клуб «Спартак-Донецк» (Ростовская область) на основании официального письма объявил о своей готовности в сезоне-2020/21 выступить в Первенстве России среди команд Париматч-Высшей лиги. Окончательное решение об этом будет принято АМФР на основании аттестации клуба и прохождения им заявочной кампании.

Клуб, подтвердивший свою готовность выступить в Париматч-Высшей лиге, зарегистрирован как юридическое лицо в Ростовской области. Он был создан в 2019 году и в сезоне-2019/20 уже принял участие в Первенстве России среди команд Первой лиги в зоне ЮФО-СКФО.

Сообщение на сайте клуба «Спартак-Донецк» о том, что он будет представлять в Первенстве Донецкую республику, является ошибочным и не соответствует действительности. Ожидается, что клуб будет проводить домашние матчи в Таганроге», – заявили представители АМФР.

ДНР – непризнанное государственное образование, провозгласившее независимость от Украины весной 2014-го года.

В нашу лигу рвется чемпион ДНР – «Спартак-Донецк». Клуб зарегистрировали в Ростовской области, но все равно это большие риски для РФС