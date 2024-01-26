Мини-футбол. Чемпионат России. «Новая генерация» сыграет с «Тюменью», КПРФ против «Синары», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

26-28 января на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 14-го тура.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

14-й тур

Первые матчи

26 января

Сибиряк – Ухта – 15.00

 

Липецк – Газпром-Югра – 19.00

 

Новая генерация – Тюмень – 19.00

 

КПРФ – Синара – 19.30

 

Торпедо – Кристалл – 19.30

 

27 января

Сиб-Транзит – Норильскй никель – 10.00

 

Вторые матчи

27 января

Липецк – Газпром-Югра – 13.00

 

Сибиряк – Ухта – 13.00

 

КПРФ – Синара – 14.00

 

Новая генерация – Тюмень – 16.00

 

Кристалл – Торпедо – 17.00

 

28 января 

Сиб-Транзит – Норильский никель – 10.00

 

Турнирное положение: Ухта – 64 очка (26 игр), Газпром-Югра – 55 (26), Норильский никель – 50 (26), КПРФ – 48 (26), Торпедо – 46 (26), Синара – 40 (26), Тюмень – 37 (26), Новая генерация – 32 (26), ЛКС – 28 (26), Сиб-Транзит – 25 (26), Сибиряк – 24 (26), Кристалл – 19 (26).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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