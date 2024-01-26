Мини-футбол. Чемпионат России. «Новая генерация» сыграет с «Тюменью», КПРФ против «Синары», другие матчи
26-28 января на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 14-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
14-й тур
Первые матчи
26 января
Сибиряк – Ухта – 15.00
Липецк – Газпром-Югра – 19.00
Новая генерация – Тюмень – 19.00
КПРФ – Синара – 19.30
Торпедо – Кристалл – 19.30
27 января
Сиб-Транзит – Норильскй никель – 10.00
Вторые матчи
27 января
Липецк – Газпром-Югра – 13.00
Сибиряк – Ухта – 13.00
КПРФ – Синара – 14.00
Новая генерация – Тюмень – 16.00
Кристалл – Торпедо – 17.00
28 января
Сиб-Транзит – Норильский никель – 10.00
Турнирное положение: Ухта – 64 очка (26 игр), Газпром-Югра – 55 (26), Норильский никель – 50 (26), КПРФ – 48 (26), Торпедо – 46 (26), Синара – 40 (26), Тюмень – 37 (26), Новая генерация – 32 (26), ЛКС – 28 (26), Сиб-Транзит – 25 (26), Сибиряк – 24 (26), Кристалл – 19 (26).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.