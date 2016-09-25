Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Спартак-Донецк» в новом сезоне выступит в Высшей лиге России.

«Президент МФК Спартак Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу.

На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий «Спартак» будет представлять Республику среди профессионалов», – гласит пресс-релиз клуба.

На сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР) говорится, что донецкий клуб будет представлять Ростовскую область.

«Старт нового сезона западной конференции Париматч-Высшей лиги намечен на 5 сентября. Новыми участниками первенства станут МФК «Спартак-Донецк» (Ростовская обл.) и МФК «Пронто» (Ростов-на-Дону)», – указано на сайте АМФР.

Прошлый сезон команда провела в чемпионате Донецкой Народной Республики, а домашние матчи «Спартак» проводил в Донецке.

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