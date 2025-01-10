Журова об инциденте с игроком в футзал Нандо: «Это ненормальное боление. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма»

Журова оценила инцидент с футзалистом Нандо, заявив, что в России нет расизма.

Накануне в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком » и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».

«Дело в культуре боления. Ультрас-болельщики, к сожалению, позволяют себе такое поведение. Они считают, что одним выкриком помогают своей команде, оскорбляя других. Это точно нужно пресекать. Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС.

Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды для того, чтобы помочь своей. Это нечестная игра», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул площадку после расистских оскорблений во время матча чемпионата России в Новосибирске