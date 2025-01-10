Журова об инциденте с игроком в футзал Нандо: «Это ненормальное боление. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма»
Накануне в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком» и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.
Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».
«Дело в культуре боления. Ультрас-болельщики, к сожалению, позволяют себе такое поведение. Они считают, что одним выкриком помогают своей команде, оскорбляя других. Это точно нужно пресекать. Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС.
Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды для того, чтобы помочь своей. Это нечестная игра», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул площадку после расистских оскорблений во время матча чемпионата России в Новосибирске
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий