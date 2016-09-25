Донецкий «Спартак» удалил с сайта информацию о том, что будет представлять ДНР в Высшей лиге России по мини-футболу

С официального сайта мини-футбольного клуба «Спартак-Донецк» пропала информация о том, что с нового сезона клуб будет выступать в в Высшей лиге России и представлять там ДНР.

На сайте Ассоциации мини-футбола России ( ) сообщается, что клуб будет выступать в лиге, однако там он представлен как МФК «Спартак-Донецк» (Ростовская обл.).

Прошлый сезон команда провела в чемпионате Донецкой Народной Республики, а домашние матчи «Спартак» проводил в Донецке. Президент клуба Юрий Сироватко является министром юстиции Донецкой Народной Республики.

ДНР – непризнанное государственное образование, провозгласившее независимость от Украины весной 2014-го года.

Донецкий «Спартак» будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу. Президент клуба – министр юстиции ДНР