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Начальник клуба «Норильский никель» об оскорблениях в адрес Нандо: «Это позорит нашу страну. В нынешней политической ситуации такие вещи нельзя допускать»

Начальник клуба «Норильский никель» высказался о расистском скандале на ЧР.

Накануне в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком» и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».

«В прошлом году в одном из матчей Нандо уже подвергался оскорблениям на расовой почве. Мы все документы подавали по данному поводу. Но тогда, насколько я помню, доказательств этому не было найдено, хотя все в принципе всё слышали.

Произошедшее сейчас – безобразие. Считаю, что это вообще позорит нашу страну. В нынешней политической ситуации такие вещи нельзя допускать. Особенно когда мы должны быть едины. Нандо – гражданин России. И когда вдруг происходит такое – объяснений этому я не нахожу, кроме как отсутствие мозгов в головах у некоторых людей, которые допускают подобные выкрики.

Очень обидно за Нандо, который гражданин нашей страны и отстаивал ее честь в форме сборной. И тут вдруг происходят недопустимые вещи. Безобразие. И несмотря на то, что Нандо возрастной игрок, на своей позиции он один из лучших в нашей лиге. А тут такие выкрики. Нандо был очень огорчен. Мы его успокоили насколько это возможно», – сказал Олег Андреев.

«Инспектор матча после игры сказал, что он все слышал и все зафиксировал в рапорте. Надеемся, что будут теперь приняты конкретные меры к конкретным людям. Все же с клубом «Сибиряк» у нас добрые отношения. Не ожидали такого. Какая‑то паршивая овца испортила все стадо.

Из контрольно‑дисциплинарного комитета со мной связались. Заседание будет проведено своевременно. Даты еще не названы. Наверное, оно пройдет в понедельник. Мы сейчас из Новосибирска сразу в Санкт‑Петербург летим. Потому сегодня точно не будет заседания – все‑таки должны присутствовать представители клуба и сам Нандо. Но мы весь день в дороге сегодня.

Я сам был в шоке. Я сам болельщик большого футбола, с 1977 года поддерживаю «Спартак». И, честно говоря, на большом футболе, где контингент бывает разный, такого давно не было, по‑моему. Я поражен», – добавил начальник команды из Норильска.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoНорильский никель
расизм
Леандро Энрике (Нандо)
болельщики
logoСибиряк
чемпионат России
футзал
Олег Андреев
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