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Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Сибиряк» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью», другие матчи

8 января стартуют матчи 14-го тура чемпионата России по футзалу.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

14-й тур

Первые матчи

8 января 

Сибиряк – Норильский никель – 11.00

Газпром-Югра – Тюмень – 14.30

Ухта – ИрАэро – 17.00

Кристалл – КПРФ – 18.00

Липецк – Синара – 19.00

9 января 

Новая генерация – Торпедо – 19.00

Вторые матчи

9 января 

Сибиряк – Норильский никель – 15.00

Газпром-Югра – Тюмень – 16.30

Липецк – Синара – 19.00

Ухта – ИрАэро – 19.00

Кристалл – КПРФ – 19.30

10 января 

Новая генерация – Торпедо – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: КПРФ – 57 очков (26 игр), Норильский никель – 56 (26), КПРФ – 54 (25), Газпром-Югра – 52 (26), Тюмень – 49 (26), Ухта – 46 (24), Синара – 45 (26), Торпедо – 41 (26), Кристалл – 33 (24), ЛКС – 27 (26), Новая генерация – 26 (26), ИрАэро – 20 (26), Сибиряк – 10 (26).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСибиряк
logoНорильский никель
logoГазпром-Югра
logoСинара
logoТюмень
logoУхта
logoИрАэро
logoКПРФ
Торпедо
logoНовая генерация
logoКристалл
результаты
чемпионат России
ЛКС
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