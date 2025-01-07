Чемпионат России по футзалу. 14-й тур. «Сибиряк» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с «Тюменью», другие матчи
8 января стартуют матчи 14-го тура чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
14-й тур
Первые матчи
8 января
Сибиряк – Норильский никель – 11.00
Газпром-Югра – Тюмень – 14.30
Ухта – ИрАэро – 17.00
Кристалл – КПРФ – 18.00
Липецк – Синара – 19.00
9 января
Новая генерация – Торпедо – 19.00
Вторые матчи
9 января
Сибиряк – Норильский никель – 15.00
Газпром-Югра – Тюмень – 16.30
Липецк – Синара – 19.00
Ухта – ИрАэро – 19.00
Кристалл – КПРФ – 19.30
10 января
Новая генерация – Торпедо – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: КПРФ – 57 очков (26 игр), Норильский никель – 56 (26), КПРФ – 54 (25), Газпром-Югра – 52 (26), Тюмень – 49 (26), Ухта – 46 (24), Синара – 45 (26), Торпедо – 41 (26), Кристалл – 33 (24), ЛКС – 27 (26), Новая генерация – 26 (26), ИрАэро – 20 (26), Сибиряк – 10 (26).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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