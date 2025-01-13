Чемпионат России по футзалу. 15-й тур. «Тюмень» сыграет с «Ухтой», КПРФ против «Газпром-Югры» и другие матчи
13-14 января пройдут матчи 15-го тура чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
15-й тур
Первые матчи
13 января
Синара – Сибиряк – 17.00
Тюмень – Ухта – 17.00
Новая генерация – ИрАэро – 19.00
Торпедо – ЛКС – 19.00
КПРФ – Газпром-Югра – 19.30
Кристалл – Норильский никель – 19.30
Вторые матчи
14 января
Синара – Сибиряк – 17.00
Тюмень – Ухта – 17.00
Новая генерация – ИрАэро – 19.00
Торпедо – ЛКС – 19.00
КПРФ – Газпром-Югра – 19.30
Кристалл – Норильский никель – 19.30
Турнирное положение: Норильский никель – 62 очка (28 игр), КПРФ – 60 (28), Газпром-Югра – 55 (28), Тюмень – 52 (28), Ухта – 52 (26), Синара – 48 (28), Торпедо – 45 (28), Кристалл – 36 (26), ЛКС – 30 (28), Новая генерация – 28 (28), ИрАэро – 20 (28), Сибиряк – 10 (28).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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