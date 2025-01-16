Игрок «Норильского никеля» Нандо: «Чемпионат России стал сильнее. Раньше много времени уходило на матчи сборных и еврокубки, а сейчас больше тренировок»
Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) считает, что чемпионат России по футзалу стал сильнее в условиях отстранения россиян.
«Для меня чемпионат стал сильнее. У команд больше времени на подготовку. Раньше много времени уходило на матчи сборных и еврокубки, а сейчас стало больше тренировок.
У болельщиков пропал интерес к российскому футзалу? Согласен. Раньше были более полные трибуны. В мире неприятная ситуация, это тоже могло повлиять на болельщиков. Сейчас мало ходят на футзал», – сказал спортсмен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем