Игрок «Норильского никеля» Нандо: «Чемпионат России стал сильнее. Раньше много времени уходило на матчи сборных и еврокубки, а сейчас больше тренировок»

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) считает, что чемпионат России по футзалу стал сильнее в условиях отстранения россиян.

«Для меня чемпионат стал сильнее. У команд больше времени на подготовку. Раньше много времени уходило на матчи сборных и еврокубки, а сейчас стало больше тренировок.

У болельщиков пропал интерес к российскому футзалу? Согласен. Раньше были более полные трибуны. В мире неприятная ситуация, это тоже могло повлиять на болельщиков. Сейчас мало ходят на футзал», – сказал спортсмен.