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Белый о матчах сборной: «Прославленные игроки с трудом находят мотивацию. Поэтому ставится акцент на молодежи»

Аркадий Белый высказался о мотивации сборной России по футзалу в условиях санкций.

– Каким 2024 год был для российского футзала?

– Быть в изоляции – очень тяжело для всех. Честно. Сейчас у нас собирается молодежная сборная, и это правильно. Топовым игрокам в нынешних условиях невыгодно направлять много энергии на матчи сборной. Как бывший футболист я понимаю, что лишние переезды и тренировки, а также разлука с семьей – это факторы, которые очень сильно влияют на спортсменов.

По этим причинам многие игроки едут в сборную неохотно, а кто-то вовсе отказывается. Как раз для молодежи все эти турниры – это отличный способ почувствовать себя причастными к национальной сборной и лучшим игрокам футзала. Думаю, что вектор задан правильно.

– Игроки действительно отказывались от игры в сборной?

– Да. Я знаю, что Сергей Абрамов отказался, так как хотел провести время с семьей. Были и другие игроки, которые ехали в сборную не с той мотивацией, с которой они выезжали на официальные международные соревнования.

– Если бы вы столкнулись с такой ситуацией, то отказались бы от неофициальных матчей?

– Думаю, что нет, поскольку наше поколение было совсем другое, а сейчас акценты сместились. Для нас игра в сборной была честью, независимо от каких-либо обстоятельств. Тогда идеология была на первом месте. Сейчас спорт стал более плотным, задач у команд гораздо больше. Игроки стали более харизматичными и финансово независимыми – они самостоятельно принимают решения и строят свою карьеру.

Вообще, ответить на этот вопрос трудно, так как мы не сталкивались с подобной ситуацией. Мы работали в тех условиях, которые существовали на тот момент. Могу сказать, что даже перед товарищескими матчами мы очень переживали и тщательно готовились.

И все-таки это был официальный календарь, а сейчас мы существуем в ином пространстве. Я не завидую Бесику Гурамовичу (Зоидзе), поскольку ему приходится где-то находить мотивацию для игроков. Это очень сложно, это наша беда и трагедия. Надо как-то пережить этот период.

– Если допуск к международным соревнованиям в ближайшее время произойдет, то только под нейтральным флагом. Стоит ли соглашаться на такие условия?

– Думаю, что да. Флаг – это политическая история. Так или иначе, абсолютно все будут понимать, что это сборная России. Можно рассматривать это под разными углами, но я считаю, что наши лучшие спортсмены должны играть на самом высоком уровне. Отсутствие альтернатив – это не повод отказываться от выступления на международной арене.

– Как игрокам найти мотивацию, чтобы выступать в неофициальных матчах?

– Это очень трудно. Прославленные игроки, которые прошли Бразилию и Испанию, с трудом находят мотивацию. Именно поэтому ставится акцент на молодежи, так как изоляция – это не навсегда. В дальнейшем нам будут нужны игроки, которые готовы играть на уровне сборной. Это прекрасный шанс для молодых футболистов. Их не нужно сильно мотивировать, так как эти ребята – наше будущее. Сейчас наш тренерский штаб работает на перспективу, – сказал чемпион Европы 1999 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Аркадий Белый
Бесо Зоидзе
футзал
logoсборная России
товарищеские матчи
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