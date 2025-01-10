Полиция проведет проверку из-за оскорблений в адрес игрока «Норильского никеля» Нандо

Полиция проведет проверку по инциденту с игроком «Норильского никеля» Нандо.

Накануне в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком » и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».

«Сегодня (9 января – Спортс’‘) была опубликована информация о якобы неподобающем поведении новосибирских болельщиков на футбольном матче. Данная информация зарегистрирована в ГУ МВД России по Новосибирской области, организовано проведение проверки в рамках своей компетенции», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.