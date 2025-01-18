Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Сибиряк» против «Торпедо», другие матчи
«Ухта» сыграет с КПРФ в матче 16-готура чемпионата России по футзалу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
16-й тур
Первые матчи
18 января
Сибиряк – Торпедо – 9.00
ЛКС – Новая генерация – 13.00
Ухта – КПРФ – 15.00
19 января
Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00
20 января
ИрАэро – Тюмень – 14.00
Кристалл – Синара – 19.30
Вторые матчи
19 января
Сибиряк – Торпедо – 9.00
ЛКС – Новая генерация – 13.00
Ухта – КПРФ – 15.00
20 января
Норильский никель – Газпром-Югра – 15.00
21 января
ИрАэро – Тюмень – 14.00
Кристалл – Синара – 19.30
Турнирное положение: Норильский никель – 67 очков (30 игр), КПРФ – 64 (30), Тюмень – 58 (30), Газпром-Югра – 57 (30), Синара – 54 (30), Ухта – 52 (28), Торпедо – 45 (30), Кристалл – 37 (28), ЛКС – 36 (30), Новая генерация – 33 (30), ИрАэро – 21 (30), Сибиряк – 10 (30).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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