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Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Сибиряк» против «Торпедо», другие матчи

«Ухта» сыграет с КПРФ в матче 16-готура чемпионата России по футзалу.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

16-й тур

Первые матчи 

18 января 

Сибиряк – Торпедо – 9.00

ЛКС – Новая генерация – 13.00

Ухта – КПРФ – 15.00

19 января 

Норильский никель – Газпром-Югра – 13.00

20 января 

ИрАэро – Тюмень – 14.00

Кристалл – Синара – 19.30

Вторые матчи 

19 января 

Сибиряк – Торпедо – 9.00

ЛКС – Новая генерация – 13.00

Ухта – КПРФ – 15.00

20 января 

Норильский никель – Газпром-Югра – 15.00

21 января 

ИрАэро – Тюмень – 14.00

Кристалл – Синара – 19.30

Турнирное положение: Норильский никель – 67 очков (30 игр), КПРФ – 64 (30), Тюмень – 58 (30), Газпром-Югра – 57 (30), Синара – 54 (30), Ухта – 52 (28), Торпедо – 45 (30), Кристалл – 37 (28), ЛКС – 36 (30), Новая генерация – 33 (30), ИрАэро – 21 (30), Сибиряк – 10 (30).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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