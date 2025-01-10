«Сибиряк» об инциденте с Нандо: «Мы категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, считаем их недопустимыми ни в каком виде»

Футзальный клуб «Сибиряк» встретится с болельщиками после инцидента с Нандо.

Накануне в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком» и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».

«Сибиряк» категорически против всех проявлений агрессии и расизма в спорте, мы считаем их недопустимыми ни в каком виде.

Мы проводим внутреннюю проверку данного эпизода, мы обязательно проведем встречу с болельщиками для прояснения ситуации, для изучения и детализации всех обстоятельств мы запросили у лиги подтверждающие видеоматериалы по данной ситуации, готовы оказать всестороннюю помощь Суперлиге и Российскому футбольному союзу в разборе этого момента», – сообщила пресс-служба новосибирской команды.

«Ситуация находится на контроле прокуратуры. По факту произошедшего проводится проверка, будет решен вопрос о наличии состава административного правонарушения», – заявили в прокуратуре Новосибирской области.

Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул площадку после расистских оскорблений во время матча чемпионата России в Новосибирске