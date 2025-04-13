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Губерниев о желании возглавить ФЛГР: «Планирую объединиться с крупным бизнесом. Переговоры уже ведутся»

Дмитрий Губерниев ищет спонсора, чтобы возглавить Федерацию лыжных гонок России.

«Конечно, есть человек, который может прийти в лыжи и навести там порядок. Этот человек – я. Планирую объединиться с крупным бизнесом. Есть люди, которые готовы вкладываться.

Если у Трампа есть свой Илон Маск, неужели Губерниев не найдет в России бизнесмена из двадцатки Forbes нашей, чтобы вместе поднимать лыжи.

Переговоры уже ведутся, в ближайшее время выступим с большой программой», – сказал Губерниев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
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