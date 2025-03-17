Савелий Коростелев: «Не знаю, почему Большунов не бежал, я сильно удивился. Думаю, он бы сегодня мне не помешал, но были бы в борьбе»

Савелий Коростелев прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом.

Коростелев выиграл классическую «разделку» на Кубке России в Сыктывкаре. Александр Большунов пропустил гонку.

«Очень тяжелый круг, много равнинных участков, старался на них выкладываться. Серега (Ардашев) начал проигрывать только на второй части второго круга, вообще не давал расслабиться, поэтому я выложился.

В этом сезоне «разделки» хорошо идут, со спринтами есть некоторые проблемы. На каждую гонку настраиваешься по-новому.

Что касается того, что нет Большунова, то всегда хочется соревноваться с лучшими. Не знаю, почему он не бежал, я сильно удивился. Думаю, он бы сегодня мне не помешал, но были бы в борьбе. Это ни в коем случае не обесценивает победу, это же не мои проблемы, что он не вышел на старт», – сказал лыжник.