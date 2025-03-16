Коростелев о падении в спринте: «Ребята сказали, будто мне сзади лыжи подбили. По личным ощущениям, такого не было»
Лыжная гонка проходила в Сыктывкаре. В полуфинале Коростелев упал на одном из поворотов, после чего на него наткнулся Андрей Парфенов. Оба не смогли выйти в финал, где победу в итоге одержал Александр Терентьев.
– Что случилось?
– Там скользко, я поскользнулся и упал.
– Говорят, с Андреем Парфеновым было какое‑то касание или контакт.
– Мне сейчас ребята сказали, будто мне сзади лыжи подбили. По личным ощущениям, такого не было. Но там реально один небольшой контакт и можно уехать. Посмотрим видео потом, разберемся. Упал сам? Ну да. У меня к Андрею претензий сейчас нет. Он через меня кубарем тоже улетел.
– Показалось, он и Ардашева раньше чуть подвыдавил.
– Я ехал спереди, не видел, что сзади происходит.
– Если бы не падение, на что ты бы мог рассчитывать?
– На финал хотелось рассчитывать. Но вот смотрю, что‑то не быстро ребята разогнались, хотя мы со старта сразу старались разгонять разбег.
– Мы видели, что вы с Парфеновым обнимались потом. Все‑таки сказали что‑то друг другу?
– Это просто забавная ситуация – я сложился, он через меня перелетел. Он говорит: «Давай на память». Я говорю: «Давай», – рассказал Коростелев.
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