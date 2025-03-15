Раиса Сметанина будет проходить реабилитацию после инсульта в Москве. Ее состояние остается тяжелым

Экс-лыжницу Раису Сметанину перевезут на реабилитацию в Москву.

Четырехкратная олимпийская чемпионка перенесла инсульт в начале декабря. Последние три месяца 72-летняя Сметанина находилась в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Состояние Раисы Сметаниной по-прежнему тяжелое, она находится в клинике имени Алмазова. К тому же Раиса Петровна заболела простудным заболеванием, поэтому врачи в последнее время не пускали к ней посетителей.

Сейчас Раису Петровну перевезут из Санкт-Петербурга в Москву на реабилитацию в хороший реабилитационный центр.

Самое печальное – было упущено время в Сыктывкаре, когда нужно было применить интенсивную терапию. А в Сыктывкаре нет такой возможности, к сожалению. В клинике в Санкт-Петербурге сделали все необходимое», – заявил собеседник «ВсеПроСпорт».