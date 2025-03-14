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Менеджер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина: «Мне очень жаль, что я был таким наивным и не смог уловить нездоровую культуру раньше»

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина заявил, что потерпел неудачу.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме после соревнований на большом трамплине норвежских прыгунов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), начавшая расследование в отношении норвежцев, сообщила об отстранении Линдвика и Форфанга. Сегодня FIS отстранила еще троих норвежских спортсменов – Роберта Юханссона, Кристоффера Сундаля и Робина Педерсена.

«Это настолько серьезно и шокирующе, что я почти не нахожу слов. Я снова должен извиниться перед всеми, кто был предан и обманут в этом деле, от имени всего руководства прыжков с трамплина.

Мне очень жаль, что я был таким наивным и доверчивым, что не смог уловить то, что кажется нездоровой культурой в прыжках с трамплина в Норвегии и, судя по всему, в остальном мире.

Я так жалею, что не понял этого раньше. Что манипуляции и обман намеренно использовались как методы получения преимущества в спорте. Я этого не понял. Поэтому я также потерпел неудачу как руководитель», – сказал Ян-Эрик Ольбю.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: TV2
прыжки с трамплина
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Ян-Эрик Ольбю
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