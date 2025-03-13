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Чемпиона мира по горным лыжам Костелича спасли в Адриатическом море после того, как у него пропала связь с берегом

Чемпиона мира по горным лыжам Ивицу Костелича спасли в Адриатическом море.

45-летний бывший спортсмен сборной Хорватии и еще два человека совершали сплав на байдарках с выходом в море. Из-за сложных погодных условий они потеряли связь с берегом.

Один из байдарочников смог самостоятельно добраться до албанского побережья. Остальных, включая Костелича, спасли представители Военно-морских сил Черногории.

Спасательная операция длилась 4 часа в условиях дождя, сильных волн и ветра. Поиски велись с использованием вертолета и катера.

Костелич – чемпион мира 2003 года в слаломе, а также четырехкратный серебряный призер Олимпийских игр в различных дисциплинах. Он был знаменосцем Хорватии на открытии Сочи-2014.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: CNN
горные лыжи
Ивица Костелич
сборная Хорватии
происшествия
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