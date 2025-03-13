Чемпиона мира по горным лыжам Костелича спасли в Адриатическом море после того, как у него пропала связь с берегом
Чемпиона мира по горным лыжам Ивицу Костелича спасли в Адриатическом море.
45-летний бывший спортсмен сборной Хорватии и еще два человека совершали сплав на байдарках с выходом в море. Из-за сложных погодных условий они потеряли связь с берегом.
Один из байдарочников смог самостоятельно добраться до албанского побережья. Остальных, включая Костелича, спасли представители Военно-морских сил Черногории.
Спасательная операция длилась 4 часа в условиях дождя, сильных волн и ветра. Поиски велись с использованием вертолета и катера.
Костелич – чемпион мира 2003 года в слаломе, а также четырехкратный серебряный призер Олимпийских игр в различных дисциплинах. Он был знаменосцем Хорватии на открытии Сочи-2014.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: CNN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости