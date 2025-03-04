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Дмитрий Губерниев: «Как Вяльбе без диплома могла занимать должность главного тренера сборной? Это какая-то странная юридическая коллизия»

Дмитрий Губерниев задался вопросом о тренерской квалификации Елены Вяльбе.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России, получила красный диплом казанского Поволжского государственного университета физической культуры и спорта по специальности «тренер-преподаватель». Она заочно обучалась в магистратуре.

«В свое время Вяльбе признавали лучшим тренером. Как тогда она без диплома могла занимать должность главного тренера сборной? Это какая-то странная юридическая коллизия. Я всегда обращал внимание на то, что Елена Валерьевна никого в жизни не тренировала.

Теперь мы наконец стали коллегами с Вяльбе, она тоже закончила институт физкультуры. Отдаю ей должное, грызла гранит науки. Получается, она ходила на занятия, сдавала зачеты. Но почему же Казань? Чем ее не устроил легендарный ГЦОЛИФК в Москве?

Получается, Вяльбе совмещала работу с учебой и каждый раз ездила в Татарстан. Я просто преклоняюсь перед трудолюбием Елены Валерьевны. Очень хочется услышать ее педагогов, как она училась, там же много предметов. Это фантастика, Елена Валерьевна великолепна со всех точек зрения. Учиться нужно было именно в Казани, особенно если ты живешь в Подмосковье. Где же еще?

Сейчас Елена Валерьевна – это Ломоносов в юбке. Михаил Васильевич шел учиться из Архангельска в Москву, а Вяльбе – из Москвы в Казань. Отмечу, как прекрасно она работала тренером все эти годы, возглавляла команду, не имея соответствующего образования. Дальше бурные и продолжительные аплодисменты. О Вяльбе можно сказать так: талантливая женщина талантлива во всем», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Губерниев
ФЛГР
лыжные гонки
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