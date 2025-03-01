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Вяльбе о травме Горбунова: «Трагическое падение, но Иван оптимистично настроен, не потерял веры в себя. Мы все зависящее от нас сделаем»

Вяльбе рассказала о состоянии лыжника Ивана Горбунова после тяжелой травмы.

Горбунов получил травму позвоночника во время сборов в Цахкадзоре. 

– Как сейчас дела у Вани?

– Он очень оптимистично настроен. Мы с ним на связи. Такое трагическое падение! Мы все зависящее от нас сделаем. Он не потерял веры в себя. Иногда Боженька нас тоже где‑то останавливает. Дай Бог, все будет хорошо, – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

Горбунов о травме: «Могло дойти до инвалидности. Еще миллиметр, и все могло бы закончиться – был бы чистый лист»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
logoИван Горбунов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
травмы
logoЕлена Вяльбе
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