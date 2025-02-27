Линн Сван не выступит на чемпионате мира из-за сотрясения мозга, полученного на тренировке
Шведская лыжница Линн Сван покидает чемпионат мира из-за сотрясения мозга.
25-летняя Сван получила травму накануне во время тренировки.
«Мы считаем симптомы достаточно серьезными, чтобы она пропустила чемпионат. Ей нужны отдых и восстановление», – сказал врач сборной Швеции Рикард Нобериус.
ЧМ по лыжным видам спорта проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В сегодняшнем спринте вместо Сван выступит Марта Русенберг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости