Линн Сван не выступит на чемпионате мира из-за сотрясения мозга, полученного на тренировке

Шведская лыжница Линн Сван покидает чемпионат мира из-за сотрясения мозга.

25-летняя Сван получила травму накануне во время тренировки.

«Мы считаем симптомы достаточно серьезными, чтобы она пропустила чемпионат. Ей нужны отдых и восстановление», – сказал врач сборной Швеции Рикард Нобериус.

ЧМ по лыжным видам спорта проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В сегодняшнем спринте вместо Сван выступит Марта Русенберг.