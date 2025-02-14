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Далквист о тренировках российских лыжников в Италии: «Это стало небольшим шоком. Мне не хотелось бы с ними соревноваться»

Майя Далквист заявила, что ее шокировала новость о сборе россиян в Италии.

Александр Большунов сейчас проводит тренировочный сбор в Европе. Сегодня он выиграл международную любительскую гонку Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Сейзер Альм. 

Ранее в Италии проводили сбор другие российские лыжники – Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков. 

– Я была очень удивлена, услышав, что они в Италии. Это стало небольшим шоком: ой, они уже тут?

– Они там и тренируются в Лаваце на олимпийских трассах, судя по всему, готовясь к Олимпийским играм. Вы говорили об этом в команде?

– Вообще нет. Их отсутствие уже воспринимается почти как само собой разумеющееся. Так что это был небольшой шок.

– Что ты думаешь? Это соревнование не под эгидой FIS, но по-своему символично, что ему позволили выступить в Италии.

– Я не совсем в курсе, как эти правила работают. Это кажется странным, и мне не хотелось бы с ними соревноваться, – сказала шведская лыжница в интервью SVT. 

«Я это вообще не поддерживаю. Нам их не хватает, потому что он очень хороши в лыжных гонках. Но существуют другие вещи, которые намного больше спорта», – отметил швед Эдвин Ангер

Лыжи. Sudtirol Moonlight Classic. Большунов выиграл масс-старт на 30 км классикой, итальянец Бусин уступил 14 секунд

Опубликовано: Полина Лоцик
logoсборная Швеции
logoДарья Непряева
logoсборная России (лыжные гонки)
Sudtirol Moonlight Classic
logoАлександр Большунов
logoМайя Далквист
logoсборная Швеции жен
Эдвин Ангер
logoСергей Волков
logoСавелий Коростелев
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